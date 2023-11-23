RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Антиєвропейська партія Герта Вілдерса перемогла на виборах у Нідерландах – екзитполи

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 08:07
Антиєвропейська партія Герта Вілдерса перемогла на виборах у Нідерландах – екзитполи - Фото
Герт Вілдерс (Фото - EPA)

За даними екзитполів, правопопулістська Партія свободи Герта Вілдерса, до програми якої включено референдум про вихід з ЄС, перемагає на виборах у Нідерландах. Про це повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Згідно з результатами опитувань виборців, Партія свободи може отримати 35 зі 150 місць парламенту. У їхнього найближчого конкурента, коаліції лейбористів та зелених колишнього комісара ЄС Франса Тіммерманса, на 10 місць менше.

Як зазначає агентство, зазвичай результати екзитполів не відрізняються від реального результату більше, ніж на два парламентські мандати, і відрив партії Вілдерса надто великий, щоб виявитися похибкою опитування.

Як зазначається, Вілдерс виграв вибори завдяки антиімміграційній риториці, спираючись на поширені побоювання зростання вартості життя та перевантаженості системи охорони здоров'я.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити постачати зброю Україні, оскільки ця зброя потрібна самій державі для самозахисту.

Вілдерс багато років живе під посиленим захистом поліції через його образи на адресу ісламу та мусульман та заклики заборонити мечеті та Коран у Нідерландах.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
виборинідерландиекзитполиГерт Вілдерс
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 