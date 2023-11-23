Антиєвропейська партія Герта Вілдерса перемогла на виборах у Нідерландах – екзитполи

За даними екзитполів, правопопулістська Партія свободи Герта Вілдерса, до програми якої включено референдум про вихід з ЄС, перемагає на виборах у Нідерландах. Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з результатами опитувань виборців, Партія свободи може отримати 35 зі 150 місць парламенту. У їхнього найближчого конкурента, коаліції лейбористів та зелених колишнього комісара ЄС Франса Тіммерманса, на 10 місць менше.

Як зазначає агентство, зазвичай результати екзитполів не відрізняються від реального результату більше, ніж на два парламентські мандати, і відрив партії Вілдерса надто великий, щоб виявитися похибкою опитування.

Як зазначається, Вілдерс виграв вибори завдяки антиімміграційній риториці, спираючись на поширені побоювання зростання вартості життя та перевантаженості системи охорони здоров'я.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити постачати зброю Україні, оскільки ця зброя потрібна самій державі для самозахисту.

Вілдерс багато років живе під посиленим захистом поліції через його образи на адресу ісламу та мусульман та заклики заборонити мечеті та Коран у Нідерландах.

У 2008 році антиісламський документальний фільм Вілдерса "Фітна" викликав міжнародний скандал і зазнав засудження в ООН.

24 червня 2016 року Вілдерс привітав британців з тим, що вони на референдумі проголосували за вихід країни з ЄС, і додав, що тепер настала черга Нідерландів.

У 2017 році Вілдерс брав участь у з'їзді європейських партій, які виступають за ослаблення чи ліквідацію Євросоюзу.

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