Кулеба зустрівся з угорським колегою: Всі чекають "так чи ні", але дайте трохи часу

Представники угорської влади неодноразово наголошували, що вони проти початку переговорів про вступ України до Євросоюзу

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше від початку великої війни зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. У своєму Instagram він зазначив, що, зокрема, обговорювалось питання схвалення Європейською радою рішення про старт переговорів щодо вступу України в ЄС, проти чого виступає офіційний Будапешт.

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Кулеба сказав, що це була "дуже довга, щира розмова", яка тривала годину.

"Ми чесно відповідали на запитання один одного. Безумовно, головною темою було рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Розумію, що всі чекають відповідь: так чи ні? Дайте трохи часу", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що тепер доповідатиме президенту Володимиру Зеленському щодо результатів зустрічі, а Сійярто – угорському премʼєр-міністру Віктору Орбану.



"Між тим, хочу дати один сигнал. Я чітко сказав Петеру: у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом", – додав Кулеба.

10 листопада Орбан заявив, що у Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

1 грудня він знову заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам країни й не повинні розпочинатися.

6 грудня Єрмак повідомив, що зателефонував міністру закордонних справ Угорщини Сійярто. Вони обговорили можливість зустрічі Зеленського з Орбаном. Єрмак наголосив, що Україна розраховує на рішення про старт переговорів щодо членства у ЄС.

За даними Euractiv, ЄС може відкласти початок переговорів на березень 2024 року через Угорщину.

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