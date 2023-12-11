Кулеба встретился с венгерским коллегой: Все ждут "да или нет", но дайте немного времени

Представители венгерских властей неоднократно заявляли, что они против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала большой войны встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. В своем Instagram он отметил, что, в частности, обсуждался вопрос одобрения Европейским советом решения о старте переговоров насчет вступления Украины в ЕС, против чего выступает официальный Будапешт.

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Кулеба сказал, что это был "очень долгий, искренний разговор", который длился час.

"Мы честно отвечали на вопросы друг друга. Безусловно, главной темой было решение Европейского совета по открытию переговоров о членстве Украины в ЕС. Понимаю, что все ждут ответа: да или нет? Дайте немного времени", – сказал Кулеба.

Он отметил, что теперь будет докладывать президенту Владимиру Зеленскому о результатах встречи, а Сийярто – венгерскому премьер-министру Виктору Орбану.



"Между тем хочу дать один сигнал. Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти. Вместе", – добавил Кулеба.

10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

1 декабря он вновь заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не соответствуют интересам страны и не должны начинаться.

6 декабря Ермак сообщил, что позвонил министру иностранных дел Венгрии Сийярто. Они обсудили возможность встречи Зеленского с Орбаном. Ермак подчеркнул, что Украина рассчитывает на решение о старте переговоров насчет членства в ЕС.

По данным Euractiv, ЕС может отложить начало переговоров на март 2024 года из-за Венгрии.

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