Столтенберг встретился с Фицо в Брюсселе: говорили об Украине – фото

Роберт Фицо и Йенс Столтенберг (Фото: NATO)

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг принял в штаб-квартире НАТО премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Они обсудили дальнейшую поддержку Украины и усиление сил и средств сдерживания и обороны Альянса. Об этом стало известно из их брифинга.

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Столтенберг подчеркнул, что "нет никаких признаков того, что Путин готовится к миру. Вместо этого Кремль готовится к долгой и изнурительной войне".

Генсек НАТО поблагодарил Фицо за подтверждение того, что Словакия продолжит оказывать гуманитарную помощь и будет делать вклад в комплексный пакет помощи НАТО для Украины.

Фото: НАТО

Столтенберг также призвал членов Альянса продолжать оказывать Украине военную помощь, настаивая на том, что "прекращение военной помощи Киеву продолжит войну, а не закончит ее".

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Кроме того, он также приветствовал четкое обязательство президента США Байдена оказать Украине критически важную помощь, подчеркнув, что "если Путин победит в Украине, существует реальный риск того, что его агрессия на этом не закончится".

Фото: НАТО

Несколько дней назад перед встречей европейских лидеров ключевые украинские министры Дмитрий Кулеба и Рустем Умеров провели переговоры со своими венгерскими коллегами, а президенту Владимиру Зеленскому удалось пообщаться с венгерским премьером Виктором Орбаном на инаугурации нового президента Аргентины.

Столтенберг заявил, что Альянс и дальше будет оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии.

13 декабря Фицо назвал Украину "совершенно неготовой" к началу переговоров о вступлении в Евросоюз, но пообещал, что его страна не будет блокировать это решение на саммите ЕС 14 декабря.

25 октября 2023 года президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.

8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

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