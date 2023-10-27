Топполітик Словаччини заявив, що можна продавати зброю ЗСУ. Фіцо виступав проти допомоги

Речник парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що країна може продавати озброєння Україні. Про це він повідомив 27 жовтня, цитує його агентство Reuters.

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За його словами, позиція нового уряду в Братиславі щодо припинення військової допомоги Україні має вплинути лише на передання своїх озброєнь, а не на їхній продаж.

"Я виступаю за продовження виконання замовлень, зроблених на комерційній основі. Якщо хтось замовляє та платить за ці системи, то це підтримка словацької промисловості", – сказав Пеллегріні.

Раніше новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре виступив проти військової допомоги Україні. Він зазначив, що готовий надсилати Україні лише гуманітарну допомогу.

Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.

25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD, яка перемогла на нещодавніх виборах.

Раніше Чапутова заявила, що підтримка України має тривати.

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