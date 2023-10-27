Топполітик Словаччини заявив, що можна продавати зброю ЗСУ. Фіцо виступав проти допомоги
27.10.2023, 20:18
Петер Пеллегріні (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)
Речник парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що країна може продавати озброєння Україні. Про це він повідомив 27 жовтня, цитує його агентство Reuters.
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За його словами, позиція нового уряду в Братиславі щодо припинення військової допомоги Україні має вплинути лише на передання своїх озброєнь, а не на їхній продаж.
"Я виступаю за продовження виконання замовлень, зроблених на комерційній основі. Якщо хтось замовляє та платить за ці системи, то це підтримка словацької промисловості", – сказав Пеллегріні.
Раніше новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре виступив проти військової допомоги Україні. Він зазначив, що готовий надсилати Україні лише гуманітарну допомогу.
Нині Словаччина відіграє не менше чотирьох важливих для України ролей: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів та зброї, один із транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.
- Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.
- 25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD, яка перемогла на нещодавніх виборах.
- Раніше Чапутова заявила, що підтримка України має тривати.
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