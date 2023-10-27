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Топ-политик Словакии заявил, что можно продавать оружие ВСУ. Фицо выступал против помощи

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 20:18
Топ-политик Словакии заявил, что можно продавать оружие ВСУ. Фицо выступал против помощи - Фото
Петер Пеллегрини (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)

Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна может продавать вооружение Украине. Об этом он сообщил 27 октября, цитирует его агентство Reuters.

По его словам, позиция нового правительства в Братиславе о прекращении военной помощи Украине должна повлиять только на передачу своих вооружений, а не на их продажу. 

"Я выступаю за продолжение выполнения заказов, сделанных на коммерческой основе. Если кто-то заказывает и платит за эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", — сказал Пеллегрини.

Ранее новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз выступил против военной помощи Украине. Он отметил, что готов отправлять Украине только гуманитарную помощь. 

Сейчас Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.
  • Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.
  • 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD, победившей на недавних выборах.
  • Ранее Чапутова заявила, что поддержка Украины должна продолжаться.

Читайте также: Politico: Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийского Фицо на выборах 

Дмитрий Гриниченко
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