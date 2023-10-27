Топ-политик Словакии заявил, что можно продавать оружие ВСУ. Фицо выступал против помощи
27.10.2023, 20:18
Петер Пеллегрини (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)
Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна может продавать вооружение Украине. Об этом он сообщил 27 октября, цитирует его агентство Reuters.
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По его словам, позиция нового правительства в Братиславе о прекращении военной помощи Украине должна повлиять только на передачу своих вооружений, а не на их продажу.
"Я выступаю за продолжение выполнения заказов, сделанных на коммерческой основе. Если кто-то заказывает и платит за эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", — сказал Пеллегрини.
Ранее новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз выступил против военной помощи Украине. Он отметил, что готов отправлять Украине только гуманитарную помощь.
Сейчас Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.
- Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.
- 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD, победившей на недавних выборах.
- Ранее Чапутова заявила, что поддержка Украины должна продолжаться.
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