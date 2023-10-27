Топ-политик Словакии заявил, что можно продавать оружие ВСУ. Фицо выступал против помощи

Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна может продавать вооружение Украине. Об этом он сообщил 27 октября, цитирует его агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, позиция нового правительства в Братиславе о прекращении военной помощи Украине должна повлиять только на передачу своих вооружений, а не на их продажу.

"Я выступаю за продолжение выполнения заказов, сделанных на коммерческой основе. Если кто-то заказывает и платит за эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", — сказал Пеллегрини.

Ранее новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз выступил против военной помощи Украине. Он отметил, что готов отправлять Украине только гуманитарную помощь.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.