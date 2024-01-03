Выборы президента в Словакии. Лидирует соратник Фицо, хотевший продавать оружие ВСУ: опрос

Главный конкурент Петера Пеллегрини – экс-министр иностранных дел, а до этого и посол в США Иван Корчок

Петер Пеллегрини (Фото: ЕРА/ MILAN KAMMERMAYER)

У спикера парламента Словакии и соратника премьера Роберта Фицо Петера Пеллегрини есть шансы стать новым президентом страны, поскольку он лидирует в тематическом опросе, проведенном агентством SANEP по заказу телеканала ТАЗ.

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Результаты опроса свидетельствуют, что в первом туре президентских выборов Пеллегрини набрал бы 43,9% голосов, а его главный конкурент, экс-министр иностранных дел Иван Корчок (а до этого и посол в США. – Ред.) – 32,3% голосов.

Согласно воображаемому второму туру, соратник Фицо также победил бы Корчока: 58% и 42% голосов соответственно.

В то же время социологи подсчитали, что явка избирателей в первом туре составила бы 50%, а во втором – упала бы до 42%.

Руководящая фракция SMER во главе с Фицо уже заявляла, что готова поддержать Пеллегрини на президентских выборах.

После того как Фицо стал новым премьером Словакии и выступил против любой помощи Украине, Пеллегрини заявил, что позиция нового правительства в Братиславе по прекращению военной помощи Украине должна повлиять только на передачу своих вооружений, а не на их продажу.

"Я выступаю за продолжение выполнения заказов, сделанных на коммерческой основе. Если кто заказывает и платит за эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", – сказал он тогда.

Президентские выборы в Словакии пройдут весной 2024 года.

25 октября 2023 года президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.

8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

13 декабря Фицо назвал Украину "абсолютно неготовой" к началу переговоров о вступлении в Евросоюз, но пообещал, что его страна не будет блокировать это решение на саммите ЕС 14 декабря. Так и произошло.

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