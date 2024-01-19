США предупреждают: РФ хочет сорвать поддержку Украины на выборах в странах Европы

Вашингтон направил письмо более чем в 100 стран, в котором предупредил союзников о планах Кремля

Фото: ЕРА/ MAXIM SHIPENKOV

Москва готовит "информационные операции", чтобы настроить мировое мнение против Украины в преддверии выборов в странах Запада 2024 года. Об этом заявил руководитель отдела по дезинформации Госдепартамента США Джейми Рубин, передает Reuters.

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В 2024 году всеобщие выборы состоятся в Великобритании, Австрии и Грузии. Кроме того, на июнь запланированы выборы в Европарламент, напоминают журналисты.

По словам Рубина, Россия и Китай уже приступили к "подготовке": они хотят выдать государственную пропаганду за независимую журналистику.

"Россия надеется, что количество выборов в Европе в этом году может изменить то, что было замечательной коалицией и дисциплинированной оппозицией ее войне. Мы ожидаем, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время предстоящего избирательного сезона", – сказал он.

Рубин отметил, что американская разведка предупредила более 100 стран мира, отправив им письмо с полученными данными о планах Кремля.

В документах отмечается, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы подорвать веру общества в честность демократических выборов.

13 января 2024 года, несмотря на "предупреждение" Китая, на выборах президента Тайваня победил сторонник независимости острова.

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