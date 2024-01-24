Корабль Gunston Hall отплыл из США – НАТО начало крупнейшие с холодной войны учения
24 января начались крупнейшие из холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца весны. Их начало ознаменовало отбытие десантного корабля-дока USS Gunston Hall из Норфолка. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического Альянса.
По данным Альянса, после этого начнется серия операций по транзиту корабля Gunston Hall через Атлантику. Также сообщается, что в свою очередь, канадский корабль Charlottetown отправится из Галифакса (Новая Шотландия) в Европу в конце января.
В НАТО уточняют, что запланированные учения продемонстрируют способность Альянса быстро развернуть силы из Северной Америки и других частей для усиления обороны Европы.
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Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион с помощью трансатлантического перемещения сил из Северной Америки.
"Steadfast Defender 2024 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок", – подчеркнул генерал.
Ранее Каволи заявлял, что около 90 000 военнослужащих должны принять участие в учениях.
Также, по его данным, в Steadfast Defender 2024 будут участвовать в частности:
→ более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев;
→ более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников;
→ не менее 1100 боевых машин (133 танка и 533 боевых машин пехоты).
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