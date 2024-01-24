Корабль Gunston Hall отплыл из США – НАТО начало крупнейшие с холодной войны учения

В свою очередь, канадский корабль Charlottetown отправится из Галифакса в Европу в конце января

Gunston Hall (Фото: НАТО)

24 января начались крупнейшие из холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца весны. Их начало ознаменовало отбытие десантного корабля-дока USS Gunston Hall из Норфолка. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического Альянса.

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По данным Альянса, после этого начнется серия операций по транзиту корабля Gunston Hall через Атлантику. Также сообщается, что в свою очередь, канадский корабль Charlottetown отправится из Галифакса (Новая Шотландия) в Европу в конце января.

В НАТО уточняют, что запланированные учения продемонстрируют способность Альянса быстро развернуть силы из Северной Америки и других частей для усиления обороны Европы.

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Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион с помощью трансатлантического перемещения сил из Северной Америки.

"Steadfast Defender 2024 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок", – подчеркнул генерал.

Ранее Каволи заявлял, что около 90 000 военнослужащих должны принять участие в учениях.

Также, по его данным, в Steadfast Defender 2024 будут участвовать в частности:

→ более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев;

→ более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников;

→ не менее 1100 боевых машин (133 танка и 533 боевых машин пехоты).

Charlottetown (Фото: EPA/FOCKE STRANGMANN)

17 января 2024 года президент Франции Макрон заявил, что подготовка соглашения о гарантиях безопасности для Украины почти завершена, и подчеркнул, что 2024 год станет ключевым для Европы.

В тот же день глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр заявил об окончании "спокойной и предсказуемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что угодно, включая новые войны, может произойти в любой момент.

18 января помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от него.

24 января министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что западным странам следует верить угрозам российского диктатора Путина, готовясь к возможной агрессии со стороны России.

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