Путін погрожує ядерною зброєю, але насправді боїться війни з НАТО — прем'єрка Естонії

Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що диктатор Володимир Путін насправді боїться війни з НАТО, хоча намагається залякати західні країни. Про це вона повідомила в інтерв'ю ВВС.

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За її словами, Путін вміє сіяти страх, а його погрози слід сприймати серйозно.

Вона зазначила, що глава Кремля вже довго погрожує ядерною війною, але це лише слова.

"Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче утриматися у своїх діях", – сказала Каллас.

Політикиня заявила, що Путін хоче, щоб Захід боявся і цим стримував себе.

"Ми теж маємо задуматися над тим, чого боїться Путін. А він справді боїться війни з НАТО. Він не хоче цього. Звичайно, ми теж цього не хочемо", – резюмувала глава естонського уряду.

Нещодавно глава Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що коли Росія тільки почала широкомасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу думали, що вона має "больовий поріг", проте зараз його неможливо виміряти, і розраховувати на щось немає сенсу.

Естонія запропонувала план фінансування для України на понад 100 млрд євро, який містить запозичення на фінансових ринках та взяття коштів із національних бюджетів країн-союзників.

На військових складах країн Заходу, ймовірно, залишилося озброєння, яке можна передати Україні, заявляла прем'єрка Естонії Кая Каллас, звертаючись до союзників.

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