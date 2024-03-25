У Шольца заявили, что тот "предотвратил ядерную войну" при поездке в Китай в 2022 году

Мютцених заявил, что после визита Шольца Си Цзиньпин высказался против применения ядерного оружия в Украине

Рольф Мютцених (Фото: скриншот видео)

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что канцлер Олаф Шольц "предотвратил ядерную войну" своей поездкой в Китай в 2022 году. Об этом он сообщил в интервью Die Rheinpfalz, цитирует его Merkur.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, поездка Шольца в Пекин в ноябре 2022 года " также способствовала безопасности Украины и Европы".

Он отметил, что тогда китайский диктатор Си Цзиньпин высказался против применения ядерного оружия в войне России против Украины.

"Это был очень важный сигнал", — сказал Мютцених.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня "геополитическая напряженность и недоверие" увеличили риск ядерной войны до самой высокой точки за последние десятилетия.

Ранее диктатор Путин угрожал миру ядерной войной, если страны НАТО отправят свои войска в Украину.

Путин неоднократно пугал президента США Байдена эскалацией и ядерным оружием — это главная причина, почему Вашингтон нерешительно ведет себя в вопросе помощи Украине, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью LIGA.net.

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

Читайте также: Путин угрожает ядерным оружием, но на самом деле боится войны с НАТО — премьер Эстонии