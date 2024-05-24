Байден, вероятно, пропустит Саммит мира из-за благотворительного мероприятия – Bloomberg

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира по урегулированию войны в Украине, поскольку он отправится на благотворительное мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с планами американского лидера.

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Они рассказали, что Байден посетит благотворительное мероприятие вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Украина совместно со Швейцарией проведет первый Глобальный саммит мира 15-16 июня. На нем планируют быть несколько лидеров стран G7, которые прилетят туда после саммита в Италии. Однако ни Байден, ни вице-президент Камала Гаррис, по словам источников Bloomberg, его не посетят.

Как указано в графике Байдена, он вылетит со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес для сбора средств 15 июня. К нему также могут присоединиться 44-й президент США Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Это свидетельствует о том, что Байден переключился на режим избирательной кампании и пытается преодолеть преимущество конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа, отметили журналисты.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и у нее есть план, как это сделать.

По состоянию на 15 мая 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Саммите мира.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

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