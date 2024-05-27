Участие в Саммите мира подтвердили 90 стран

Президент сказал, что продолжает работать с лидерами ради более широкого представительства

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Более 90 стран подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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"Сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие, и мы продолжаем работать с лидерами мира ради более широкого представительства", – заявил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил Санчеса за подтверждение его участия в Саммите мира.

"Этот саммит будет первой реальной возможностью приблизить справедливый, надежный мир. Не просто какую-то паузу между российскими ударами, а действительно мир. Именно там, на саммите, мы увидим, кто действительно в мире верит в международное право и готов его защищать", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что каждый лидер, "не желающий продолжения войны и дальнейшей агрессии России, может продемонстрировать на саммите свою настоящую заинтересованность в мире".

10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня.

16 апреля Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но только при участии в ней России.

24 апреля Зеленский заявил, что РФ хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

17 мая CNN сообщило, что президент Бразилии не будет участвовать в Глобальном саммите мира. Власти страны "не видят смысла" ехать на встречу из-за того, что там не будет России.

26 мая Reuters писало, что США будут участвовать в Саммите мира, однако пока неизвестно, кто именно и какого уровня должностное лицо поедет на мероприятие.

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