Зеленский заявил, что наработки по итогам Саммита мира передадут России

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Глобальном саммите мира участники наработают детали по трем пунктам, а затем соответствующие документы передадут России. Об этом украинский лидер сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

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У президента спросили, почему главными пунктами избрали ядерную безопасность, продовольственную безопасность и возвращение украинских пленных.

"Прежде всего, мы хотели найти пункты, которые не разделяют нас с миром, и даже с теми странами, которые балансируют и не полностью поддерживают Украину. Для нас очень важно было опираться исключительно на Устав ООН. Все пункты базируются именно на Уставе ООН", – заявил Зеленский.

Президент сказал, что нужно с чего-то начинать, чтобы привлечь большинство мира и привел аналогию с "зерновой инициативой".

"Мы проработали с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и господином генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, что может быть с зерновым коридором. После этого этот документ генсек ООН и Эрдоган передали представителям РФ", – напомнил он.

Зеленский отметил, что выход Москвы из "зерновой инициативы" был нарушением соглашения не с Украиной, а с миром.

"И я считаю, что это очень важный пример. Тогда все были возмущены именно Россией, и увидели, что все, что мы до этого говорили, было правдой. Россия никогда не выполняет то, что обещает. Здесь то же самое", — подчеркнул глава государства.

Он объяснил, что нужно по деталям разработать все три пункта, передать их российским представителям, и потом посмотреть, как они будут их исполнять. Президент сказал, что после Саммита мира в Швейцарии можно переходить к другим пунктам.

"Но если три заработают, все остальное мы также сможем решить, если действительно страны хотят окончание этой войны", – убежден Зеленский.

21 мая Зеленский заявил, что тремя главными пунктами, которые будут рассматриваться на Саммите мира в Швейцарии, станут вопросы, связанные с энергетикой, пищевой безопасностью, свободным судоходством и освобождением пленных.

По состоянию на 27 мая более 90 стран подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

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