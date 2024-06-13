Зеленський: Сі Цзіньпін обіцяв мені, що не буде постачати будь-яку зброю Росії

Телефонна розмова між Зеленським і Сі відбулася у квітні 2023 року

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв президенту Володимиру Зеленському, що не передаватиме Росії "жодного озброєння". Про це український глава заявив на пресконференції з американським колегою Джо Байденом.

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"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю. Він мені сказав, що не буде продавати жодного озброєння Росії <...> Якщо він та людина, яку можна поважати, то він не стане цього робити, він дав слово", – сказав Зеленський.

Таку заяву він зробив у відповідь на запитання, чи передає Пекін зброю Москві для війни проти України.

Телефонна розмова між Зеленським і Сі відбулася у квітні 2023 року.

У 2023 році Національне агентство України з питань запобігання корупції створило Єдину електронну базу іноземних компонентів у російській зброї. Список оновлюють, коли експерти знаходять нові компоненти. Наприклад, у лютому 2024 року перелік поповнили чипами, знайденими у "шахедах": з восьми нових компонентів — п’ять вироблено у США, три — у Китаї та один — у Швейцарії.

6 червня 2024 року аналітик Юрій Пойта заявив LIGA.net що Китай не передає Росії зброю напряму, натомість – постачає їй технології та високотехнологічні верстати для виготовлення.

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