Аналітик Пойта: Китай передає Росії не зброю, а, зокрема, високотехнологічні верстати для неї

За даними групи Єрмака-Макфола, влітку 2023 року 75% мікроелектроніки прийшло до Росії з Китаю

Прапори Китаю та Росії (Фото: ЕРА)

Китай не передає Росії зброю напряму, натомість – постачає їй технології та високотехнологічні верстати для виготовлення. Про це LIGA.net повідомили військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Азійської секції New Geopolitics Research Network Юрій Пойта.

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"Китай зброєю Росії не допомагає: ані технікою, ані боєприпасами. Чим допомагає Китай? В першу чергу – це технології: мікрочипи, мікроелектроніка китайського виробництва, яку неможливо одразу відносити до військових технологій, але його Росія використовує для виробництва тих самих ракет, або для виробництва БпЛА", – повідомив Коваленко.

Пойта своєю чергою зазначив, що команда його аналітиків не зафіксувала жодних виконаних, зроблених до кінця зразків озброєння китайського виробництва на полі бою в Україні.

"Ми не бачили, умовно кажучи, китайських ракет, танків, літаків або безпілотників, які вийшли з китайського оборонно промислового комплексу. Але Китай дає Росії китайські компоненти для виготовлення зброї на своїй території", – заявив він.

За даними групи Єрмака-Макфола, влітку 2023 року 75% мікроелектроніки прийшло до Росії з Китаю, додав Пойта.

Ці компоненти є продукцією подвійного використання: вони не є виконаними готовими зразками озброєння, але оскільки Росія має відповідні можливості для виготовлення їх на свої території, це дозволяє фактично Китаю надавати для них компоненти, де вони виробляються на території РФ, пояснив аналітик.

"І вже як зброя вони використовуються в Україні. Крім того, Китай постачає Росії так звані верстати з числовим програмним управлінням. Це високотехнологічні верстати, які використовуються для виробництва зброї", – підсумував Пойта.

19 червня 2023 року група Єрмака-Макфола з'ясувала, що переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%.

У 2023 році Національне агентство України з питань запобігання корупції створило Єдину електронну базу іноземних компонентів у російській зброї. Список оновлюють, коли експерти знаходять нові компоненти. Наприклад, у лютому 2024 року перелік поповнили чипами, знайденими у "шахедах": з восьми нових компонентів — п’ять вироблено у США, три — у Китаї та один — у Швейцарії.

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