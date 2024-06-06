Аналитик Пойта: Китай дает России не оружие, а, в частности, станки для его производства

По данным группы Ермака-Макфола, летом 2023 года 75% микроэлектроники пришли в Россию из Китая.

Флаги Китая и России (Фото: ЕРА)

Китай не передает России оружие напрямую, зато поставляет ей технологии и высокотехнологичные станки для изготовления. Об этом LIGA.net сообщили военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения, Азиатской секции New Geopolitics Research Network Юрий Пойта.

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"Китай оружием России не помогает: ни техникой, ни боеприпасами. Чем помогает Китай? В первую очередь – это технологии: микрочипы, микроэлектроника китайского производства, которую невозможно сразу относить к военным технологиям, но его Россия использует для производства тех же ракет, или для производства БпЛА", – сообщил Коваленко.

Пойта в свою очередь отметил, что команда его аналитиков не зафиксировала никаких выполненных, сделанных до конца образцов вооружения китайского производства на поле боя в Украине.

"Мы не видели, условно говоря, китайских ракет, танков, самолетов или беспилотников, вышедших из китайского оборонно-промышленного комплекса. Но Китай дает России китайские компоненты для изготовления оружия на своей территории", – заявил он.

По данным группы Ермака-Макфола, летом 2023 года 75% микроэлектроники пришли в Россию из Китая, добавил Пойта.

Эти компоненты являются продукцией двойного использования: они не являются готовыми образцами вооружения, но поскольку Россия имеет соответствующие возможности для изготовления их на свои территории, это позволяет фактически Китаю предоставлять для них компоненты, где они производятся на территории РФ, пояснил аналитик.

"И уже как оружие они используются в Украине. Кроме того, Китай снабжает России так называемыми станками с числовым программным управлением. Это высокотехнологичные станки, которые используются для производства оружия", – подытожил Пойта.

19 июня 2023 года группа Ермака-Макфола выяснила, что подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%.

В 2023 году Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции создало Единую электронную базу иностранных компонентов в российском оружии. Список обновляется, когда эксперты находят новые компоненты. Например, в феврале 2024 года перечень пополнили чипами, найденными в "шахедах": из восьми новых компонентов – пять произведено в США, три – в Китае и один – в Швейцарии.

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