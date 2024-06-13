Зеленский: Си Цзиньпин обещал мне, что не будет поставлять какое-либо оружие России

Телефонный разговор между Зеленским и Си состоялся в апреле 2023 года

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что не будет передавать России "ни вооружения". Об этом украинский глава заявил на пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом.

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"У меня был телефонный разговор с лидером Китая. Он мне сказал, что не будет продавать ни одного вооружения России <...> Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово", – сказал Зеленский .

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос, передает ли Пекин оружие Москве для войны против Украины.

Телефонный разговор между Зеленским и Си прошел в апреле 2023 года.

В 2023 году Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции создало Единую электронную базу иностранных компонентов в российском оружии. Список обновляется, когда эксперты находят новые компоненты. Например, в феврале 2024 года перечень пополнили чипами, найденными в "шахедах": из восьми новых компонентов – пять произведено в США, три – в Китае и один – в Швейцарии.

6 июня 2024 года аналитик Юрий Пойта заявил LIGA.net, что Китай не передает России оружие напрямую, а поставляет ей технологии и высокотехнологичные станки для изготовления.

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