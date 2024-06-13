Китай лоббирует собственный "мирный план" по Украине перед саммитом в Швейцарии — Reuters

Флаг Китая (Иллюстративное фото: EPA)

Китай, отказавшийся участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии, лоббирует среди правительств стран свой план по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на 10 неназванных собеседников среди дипломатов.

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Китайские дипломаты заявили, что Пекин не критиковал Саммит мира и прямо не просил другие правительства воздержаться от участия в нем, но по словам одного из собеседников, от чиновников КНР звучал тезис, что эта встреча "продолжит войну".

Два других дипломата, непосредственно знакомых с этим вопросом, сказали, что Китай сообщил западным государствам, что многие развивающиеся страны разделяют взгляды Пекина на конференцию.

Ряд дипломатов рассказал Reuters, что по мере приближения саммита Китай активизировал свою информационную работу через встречи с иностранными высокопоставленными лицами, телефонные звонки и сообщения иностранным миссиям на китайской платформе WeChat.

Также собеседники отметили, что в мае специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с официальными лицами стран. Он объяснял должностным лицам, почему Китай не поедет на саммит. Также Ли Хуэй пытался вовлечь страны в "мирный план" из шести пунктов, который Китай обнародовал вместе с Бразилией.

Журналисты Reuters не смогли определить, какое влияние оказало лоббирование Китая своего "мирного плана", но констатировали, что Камбоджа и Малайзия отказались от участия в саммите, а Вьетнам не выразил четкую позицию по этому вопросу.

2 июня 2024 года Зеленский сообщил, что КНР помогает России сорвать Саммит мира, отговаривая страны участвовать в нем.

3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

Глава дипломатии КНР Ван И сообщил, что их собственный "мирный план" якобы поддержали уже 26 государств мира, украинский МИД в ответ отметил важность участия в Саммите мира в Швейцарии.

12 июня издание Al Jazeera писало, что Пакистан, являющийся стратегическим партнером Китая, может пропустить Саммит мира в Швейцарии – страна все еще колеблется.

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