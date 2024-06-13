Китай лобіює власний "мирний план" щодо України перед самітом у Швейцарії — Reuters

Прапор Китаю (Ілюстративне фото: EPA)

Китай, який відмовився брати участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, лобіює серед урядів країн власний план щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на 10 неназваних співрозмовників серед дипломатів.

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Китайські дипломати заявили, що Пекін не критикував Саміт миру і прямо не просив інші уряди утриматися від участі у ньому, але за словами одного зі співрозмовників, від посадовців КНР звучала теза, що ця зустріч "продовжить війну".

Два інші дипломати, які безпосередньо знайомі з цим питанням, сказали, що Китай повідомив західним державам, що багато країн, які розвиваються, поділяють погляди Пекіна на конференцію.

Низка дипломатів розповіла Reuters, що у міру наближення саміту Китай активізував свою інформаційну роботу через зустрічі з іноземними високопоставленими особами, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним місіям на китайській платформі WeChat.

Також співрозмовники видання зазначили, що у травні спеціальний посланник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати й зустрівся з офіційними особами країн. Він пояснював посадовцям, чому Китай не поїде на саміт. Також Лі Хуей намагався залучити країни до "мирного плану" з шести пунктів, який Китай оприлюднив разом з Бразилією.

Журналісти Reuters не змогли визначити, який вплив мало лобіювання Китаю свого "мирного плану", але констатували, що Камбоджа й Малайзія відмовилися від участі в саміті, а В'єтнам не висловив чіткої позиції щодо цього.

2 червня 2024 року Зеленський повідомив, що КНР допомагає Росії зірвати Саміт миру, відмовляючи країни брати у ньому участь.

3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

Очільник дипломатії КНР Ван I повідомив, що їхній власний "мирний план" нібито підтримали вже 26 держав світу, українське МЗС у відповідь наголосило на важливості участі у Саміті миру у Швейцарії.

12 червня видання Al Jazeera писало, що Пакистан, який є стратегічним партнером Китаю, може пропустити Саміт миру у Швейцарії – країна досі вагається.

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