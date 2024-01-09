США и союзники провели тайную встречу с Украиной. Позиция по формуле мира та же- Bloomberg

По информации собеседников Bloomberg, в декабре в Саудовской Аравии состоялась тайная встреча по обсуждению мирного плана в войне против России

G7 и ЕС объявили совместную декларацию в поддержку Украины, июль 2023 (Фото: EPA)

В декабре 2023 года якобы состоялась тайная встреча между Украиной, странами-союзниками из G7 и небольшой группой стран Глобального Юга с целью заручиться поддержкой условий Киева для проведения мирных переговоров с Россией. Однако, на встрече прогресса достигнуто не было, написало издание Bloomberg со ссылкой на слова собеседников, знакомых с этим вопросом.

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По данным издания, ранее не разглашавшаяся встреча советников по национальной безопасности якобы состоялась 16 декабря 2023 года в Саудовской Аравии. Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя комфортнее.

По словам собеседников, меньший формат позволил свободнее и откровеннее обсуждать украинскую формулу мира и планы продвижения этого процесса, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Издание отметило, что последние месяцы усилия союзников ослабли. В США и ЕС более $100 млрд помощи остановились в процессе утверждения в Вашингтоне и Брюсселе, а контрнаступление Украины в прошлом году не принесло серьезного перелома на поле боя.

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По словам собеседников издания, на встрече в Эр-Рияде существенного прогресса достигнуто не было. По их информации, Украина и союзники по G7 "продолжали сопротивляться призывам стран Юга непосредственно взаимодействовать с Россией".

Также издание отметило, что Россия якобы осудила усилия союзников Украины на встрече, куда страна-агрессор не была приглашена.

В то время как чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции якобы приняли участие в декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны глобального Юга, которые приезжали на некоторые из предыдущих крупных сессий, в частности, Китай, Бразилия и ОАЭ, не прислали своих представителей.

Собеседники заявили, что многие страны-участницы считают Китай ключевым фактором влияния на Россию ввиду тесных связей между двумя странами.

Как отмечает Bloomberg, Киев и его союзники из G7 подтвердили свою позицию о том, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Также они заявили, что цели российского диктатора Владимира Путина не изменились, и он не проявил никаких признаков серьезного желания вести переговоры по сути и не соблюдает достигнутые ранее договоренности.

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Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность, что пакеты помощи будут согласованы, добавили журналисты.

В то же время, глава Министерства внешних дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью для испанского издания El País, что страны-партнеры не просят Украину начать переговоры с Россией и заморозить войну.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го. Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую сохранность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод русских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую сохранность; недопущение эскалации войны и повторение злости; подтверждение окончания войны. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го. Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую сохранность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод русских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую сохранность; недопущение эскалации войны и повторение злости; подтверждение окончания войны.

9 октября 2023 года глава МИД сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.

12 октября Кулеба заявил, что России нужно не дать заморозить войну, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США сообщили, что Вашингтон не подталкивает Украину к каким-либо переговорам с Россией.

24 ноября министр иностранных дел Литвы заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.

В декабре президент Литвы Гитанас Науседа призвал не доверять заявлениям России о якобы готовности к переговорам. Говорит, это может быть тактическими уловками.

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