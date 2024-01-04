NYT пише, що Путін готовий до переговорів. У Білому домі заявили: Не схоже

Джон Кірбі (Фото: ЕРА)

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що російський диктатор Володимир Путін не поводиться як людина, яка готова сісти з Україною за стіл переговорів. Раніше така версія з'явилася у матеріалі журналістів The New Tork Times.

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У грудні відома американська газета з посиланням на джерела писала, що Путін нібито ще від вересня натякає на готовність до перемир’я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях. Повідомлялося, що ще рік тому, восени 2022 року, диктатор нібито цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на Харківщині.

"Попри весь той галас, який я почув за останні кілька днів про пана Путіна в пресі про те, що він раптом готовий до переговорів, він точно не поводиться як людина, яка готова до переговорів", – відреагував Кірбі.

За його словами, Путін точно "хоче спробувати поставити українців на коліна і робить для цього все можливе, саме тому необхідно, щоб Конгрес США ухвалив додаткове фінансування для України".

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив масований удар Росії по Україні 2 січня, заявивши, що такі дії Москви свідчать про її справжні наміри у цій війні.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав не довіряти заявам Росії про нібито готовність до переговорів. Каже, це може бути тактичними хитрощами.

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