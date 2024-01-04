NYT пишет, что Путин готов к переговорам. В Белом доме заявили: Не похоже

Джон Кирби (Фото: ЕРА)

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что российский диктатор Владимир Путин не ведет себя как человек, готовый сесть с Украиной за стол переговоров. Ранее такая версия появилась в материале журналистов The New Tork Times.

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В декабре известная американская газета со ссылкой на источники писала, что Путин якобы еще с сентября намекает на готовность к перемирию, которое остановило бы боевые действия на текущих позициях. Сообщалось, что еще год назад, осенью 2022, диктатор якобы интересовался соглашением о прекращении огня после того, как Украина разгромила российскую армию в Харьковской области.

"Несмотря на всю ту шумиху, которую я услышал за последние несколько дней о г-не Путине в прессе о том, что он вдруг готов к переговорам, он точно не ведет себя как человек, который готов к переговорам", – отреагировал Кирби.

По его словам, Путин точно "хочет попытаться поставить украинцев на колени и делает для этого все возможное, поэтому необходимо, чтобы Конгресс США принял дополнительное финансирование для Украины".

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил массированный удар России по Украине 2 января, заявив, что такие действия Москвы свидетельствуют о ее истинных намерениях в этой войне.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал не доверять заявлениям России о якобы готовности к переговорам. Говорит, что это может быть тактическим ухищрением.

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