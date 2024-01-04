Мир із Росією можливий, але лише силою, Путін готовий вбивати, а не говорити — посол у США

Маркарова заявила, що Путін використав вісім років переговорів для накопичення сил для атаки на Україну

Оксана Маркарова (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що мир із Росією можливий лише через силовий шлях. Про це вона повідомила в інтерв'ю каналу MSNBC.

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За її словами, дії диктатора Володимира Путіна говорять про його готовність вбивати українців, а не вести реальні переговори.

Вона зазначила, що таке вже було у 2014-2015 роках, коли Україна була готова до переговорів та повернення окупованих територій дипломатичним шляхом, а Путін використав цей час для підготовки до великої війни.

"Українці більше за будь-якого хочуть миру, але їм відомо, що мир з РФ може бути досягнутий лише силою. Україна воює не лише за свої території, а й за безпеку та демократію в Європі", — сказала Маркарова.

Дипломат заявила, що для України важливо мати постійну допомогу з боку США.

"Екзистенційно важлива зараз, але ми разом можемо перетворити ці відчайдушні часи на часи надії. Ми дуже сподіваємося, що Конгрес скоро повернеться і зможе підтримати Україну", — підкреслила посол.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що в США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес повинен терміново схвалити новий пакет підтримки.

13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не прийнявши додаткової допомоги Україні.

Деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до розуму питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.

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