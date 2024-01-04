Мир із Росією можливий, але лише силою, Путін готовий вбивати, а не говорити — посол у США
Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що мир із Росією можливий лише через силовий шлях. Про це вона повідомила в інтерв'ю каналу MSNBC.
За її словами, дії диктатора Володимира Путіна говорять про його готовність вбивати українців, а не вести реальні переговори.
Вона зазначила, що таке вже було у 2014-2015 роках, коли Україна була готова до переговорів та повернення окупованих територій дипломатичним шляхом, а Путін використав цей час для підготовки до великої війни.
"Українці більше за будь-якого хочуть миру, але їм відомо, що мир з РФ може бути досягнутий лише силою. Україна воює не лише за свої території, а й за безпеку та демократію в Європі", — сказала Маркарова.
Дипломат заявила, що для України важливо мати постійну допомогу з боку США.
"Екзистенційно важлива зараз, але ми разом можемо перетворити ці відчайдушні часи на часи надії. Ми дуже сподіваємося, що Конгрес скоро повернеться і зможе підтримати Україну", — підкреслила посол.
Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що в США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес повинен терміново схвалити новий пакет підтримки.
- 13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.
- Конгрес пішов на зимові канікули, не прийнявши додаткової допомоги Україні.
- Деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до розуму питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.
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