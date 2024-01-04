Мир с Россией возможен, но только силой, Путин готов убивать, а не говорить — посол в США
Оксана Маркарова (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что мир с Россией возможен только через силовой путь. Об этом она сообщила в интервью каналу MSNBC.

По ее словам, действия диктатора Владимира Путина говорят о его готовности убивать украинцев, а не вести реальные переговоры. 

Она отметила, что такое уже было в 2014-2015 годах, когда Украина была готова к переговорам и возвращению оккупированных территорий дипломатическим путем, а Путин использовал это время для подготовки к большой войне. 

"Украинцы больше любого хотят мира, но им известно, что мир с РФ может быть достигнут лишь силой. Украина воюет не только за свои территории, но и за безопасность и демократию в Европе", — сказала Маркарова.

Дипломат заявила, что для Украины критически важно иметь постоянную помощь со стороны США. 

"Экзистенциально важная в данный момент, но мы вместе можем превратить эти отчаянные времена во времена надежды. Мы очень надеемся, что Конгресс скоро вернется и сможет поддержать Украину", — подчеркнула посол.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, а поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

  • 13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.
  • Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительную помощь Украине.
  • Некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.

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