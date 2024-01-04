Мир с Россией возможен, но только силой, Путин готов убивать, а не говорить — посол в США

Маркарова заявила, что Путин использовал восемь лет переговоров для накопления сил для атаки на Украину

Оксана Маркарова (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что мир с Россией возможен только через силовой путь. Об этом она сообщила в интервью каналу MSNBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, действия диктатора Владимира Путина говорят о его готовности убивать украинцев, а не вести реальные переговоры.

Она отметила, что такое уже было в 2014-2015 годах, когда Украина была готова к переговорам и возвращению оккупированных территорий дипломатическим путем, а Путин использовал это время для подготовки к большой войне.

"Украинцы больше любого хотят мира, но им известно, что мир с РФ может быть достигнут лишь силой. Украина воюет не только за свои территории, но и за безопасность и демократию в Европе", — сказала Маркарова.

Дипломат заявила, что для Украины критически важно иметь постоянную помощь со стороны США.

"Экзистенциально важная в данный момент, но мы вместе можем превратить эти отчаянные времена во времена надежды. Мы очень надеемся, что Конгресс скоро вернется и сможет поддержать Украину", — подчеркнула посол.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, а поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительную помощь Украине.

Некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.

Читайте также: Президент США: Путин пытается уничтожить Украину, его необходимо остановить