Росія може імітувати ініціативу переговорів, але це тактичні хитрощі — президент Литви

Науседа заявив, що Росія скористається часом, щоб відновити сили та завдати нового удару

Гітанас Науседа (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Литви Гітанас Науседа закликав не довіряти заявам Росії про нібито готовність до переговорів. Про це він повідомив у коментарі порталу Delfi.

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За його словами, Росія може імітувати ініціативу переговорів, проте це тактичні прийоми.

"Росія скористається цим часом, щоб твердіше стати на ноги й завдати нового удару з новою силою", – сказав Науседа.

Він зазначив, що право на переговори належить лише президенту Володимиру Зеленському, а останнє слово у цьому питанні залишається за Україною.

"Країна, яка принесла так багато жертв і так багато втратила, має перше моральне право самостійно ухвалити рішення, чи починає вона переговори та на яких умовах вона веде перемовини. Ніхто інший не має вирішального голосу в цьому питанні", – наголосив політик.

Раніше газета The New York Times написала, що диктатор Володимир Путін щонайменше з вересня 2023 року "сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій.

Журналісти посилалися на неназваних двох колишніх високопосадовців, близьких до Кремля, а також американських і міжнародних чиновників, які отримали ці "сигнали" від посланців Путіна. У РНБО заявили, що РФ залучила американських журналістів, які були завербовані під час їхньої роботи в Москві.

19 грудня президент Зеленський нагадав про заяви Путіна про "незмінність" цілей повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На тлі цього Зеленський назвав "маячнею" сигнали про "частковий вступ" України до НАТО.

Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували на тому, що переговори з РФ неможливі доти, доки не буде повного виведення окупаційних військ з території України.

Глава МЗС Кулеба вважає: якщо зараз "заморозити" бойові дії, то Росія використає цю паузу для підготовки до більш жорстокої атаки, зокрема на країни НАТО.

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