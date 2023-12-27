Путін запустив фейк про готовність до переговорів, але це капітуляція — Данілов про статтю NYT

Данілов заявив, що Росія готова говорити лише про капітуляцію України у війні, але запускає фейки про переговори

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав фейком статтю The New York Times, де сказано, що диктатор Володимир Путін нібито "готовий до переговорів". Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.

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За його словами, Путін не готовий до переговорів.

"Путін або його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до переговорів", — сказав Данілов.

Він зазначив, що Україна визнає лише формулу миру президента Володимира Зеленського, яка передбачає повне виведення російських військ та покарання воєнних злочинців.

"Бо переговори, які пропонує РФ, досить прості – це наша капітуляція. Ми не можемо дозволити собі капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас знищувати. І ми й надалі йтимемо до перемоги", – резюмував секретар РНБО.

Раніше газета The New York Times написала, що Путін щонайменше з вересня 2023 року "сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій.

Журналісти посилалися на неназваних двох колишніх високопосадовців, близьких до Кремля, а також американських та міжнародних чиновників, які отримали такі "сигнали" від посланців Путіна. У РНБО заявили, що РФ задіяла американських журналістів, які були завербовані під час їхньої роботи в Москві.

19 грудня президент Зеленський нагадав про заяви Путіна про "незмінність" цілей повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На тлі цього Зеленський назвав "маячнею" сигнали про "частковий вступ" України до НАТО.

Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували, що переговори з РФ неможливі доти, доки не буде повного виведення окупаційних військ з території України.

Глава МЗС Кулеба вважає, що якщо зараз "заморозити" бойові дії, то Росія використовує цю паузу для підготовки до більш жорстокої атаки, зокрема на країни НАТО.

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