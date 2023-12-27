Путин запустил фейк о готовности к переговорам, но это капитуляция — Данилов о статье NYT

Данилов заявил, что Россия готова говорить только о капитуляции Украины в войне, но запускает фейки о переговорах

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал фейком статью The New York Times, где сказано, что диктатор Владимир Путин якобы "готов к переговорам". Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

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По его словам, Путин не готов к переговорам.

"Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что якобы готовы к переговорам", — сказал Данилов.

Он отметил, что Украина признает только формулу мира президента Владимира Зеленского, которая предусматривает полное выведение российских войск и наказание военных преступников.

"Потому что переговоры, которые предлагает РФ, довольно просты – это наша капитуляция. Мы не можем позволить себе капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать. И мы и дальше будем идти к победе", — резюмировал секретарь СНБО.

Ранее газета The New York Times написала, что Путин как минимум с сентября 2023 года "сигнализирует" через посредников о якобы готовности к прекращению огня и замораживанию боевых действий.

Журналисты ссылались на неназванных двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников, получивших данные "сигналы" от посланников Путина. В СНБО заявили, что РФ задействовала американских журналистов, которые были завербованы во время их работы в Москве.

19 декабря президент Зеленский напомнил о заявлениях Путина о "неизменности" целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне этого Зеленский назвал "бредом" сигналы о "частичном вступлении" Украины в НАТО.

Зеленский и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что переговоры с РФ невозможны до тех пор, пока не будет полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

Глава МИД Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия, то Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны НАТО.

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