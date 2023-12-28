РФ может имитировать инициативу переговоров, но это тактические уловки — президент Литвы

Науседа заявил, что Россия воспользуется временем, чтобы восполнить силы и нанести новый удар

Гитанас Науседа (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал не доверять заявлениям России о якобы готовности к переговорам. Об этом он сообщил в комментарии порталу Delfi.

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По его словам, Россия может имитировать инициативу переговоров, однако это тактические уловки.

"Россия воспользуется этим временем, чтобы более твердо встать на ноги и нанести новый удар с новой силой", — сказал Науседа.

Он отметил, что право на переговоры принадлежит только президенту Владимиру Зеленскому, а последнее слово в этом вопросе остается за Украиной.

"Страна, которая принесла так много жертв и так много потеряла, имеет первое моральное право самостоятельно принять решение, начинает ли она переговоры и на каких условиях она ведет переговоры. Никто иной не имеет решающего голоса в этом вопросе", — подчеркнул политик.

Ранее газета The New York Times написала, что диктатор Владимир Путин как минимум с сентября 2023 года "сигнализирует" через посредников о якобы готовности к прекращению огня и замораживанию боевых действий.

Журналисты ссылались на неназванных двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников, получивших данные "сигналы" от посланников Путина. В СНБО заявили, что РФ задействовала американских журналистов, которые были завербованы во время их работы в Москве.

19 декабря президент Зеленский напомнил о заявлениях Путина о "неизменности" целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне этого Зеленский назвал "бредом" сигналы о "частичном вступлении" Украины в НАТО.

Зеленский и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что переговоры с РФ невозможны до тех пор, пока не будет полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

Глава МИД Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия, то Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны НАТО.

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