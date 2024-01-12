Встреча советников по украинской Формуле мира состоится 14 января в Швейцарии – Зеленский

Президент обсудил со швейцарским коллегой сотрудничество между странами. Считает, что диалог становится "динамичнее"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский пообщался с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Он заявил, что следующая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по вопросу поддержки украинской Формулы мира состоится в Давосе 14 января 2024 года.

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Зеленский отметил, что диалог между странами становится более динамичным.

"Рад, что диалог между Украиной и Швейцарией становится все более динамичным. Поблагодарил за непоколебимую поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", – отметил глава государства.

Президент указал, что отдельно выразил благодарность швейцарской стороне за поддержку украинской Формулы мира и организацию очередной встречи советников по нацбезопасности и внешней политике в Давосе 14 января.

"В этом контексте обсудили подготовку к встрече советников по Формуле мира для Украины в Давосе. Наконец скоординировали план двусторонних мероприятий в ближайшем будущем", – добавил Зеленский.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го. Она содержит 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

В ноябре Зеленский заявил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы исходят из необходимости полного вывода российских войск с суверенной территории Украины.

Издание Bloomberg со ссылкой на слова собеседников сообщило, что в декабре 2023 года якобы состоялась тайная встреча между Украиной, странами-союзниками из G7 и небольшой группой стран Глобального Юга с целью заручиться поддержкой условий Формулы мира для проведения мирных переговоров с Россией. Однако на встрече прогресса не достигли.

В декабре 2023 года Швейцария расширила санкционные списки против России, приведя их в соответствие с принятым 18 декабря 12-м пакетом санкций Евросоюза.

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