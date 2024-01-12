Сунак їде до Києва. Підпише "історичну угоду" із Зеленським про гарантії безпеки

Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, а також підпише з Зеленським угоду про співпрацю у сфері безпеки

Ріші Сунак (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідає Київ 12 січня. Про це повідомили на сайті британського уряду.

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Британці заявляють, що Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, а також збільшить підтримку у 2024 році до $3,19 млрд.

Зазначається, що британський прем'єр підпише із президентом Володимиром Зеленським "історичну угоду" про співпрацю у сфері безпеки.

В угоді буде формалізована підтримка з боку Лондона, включно з обміном розвідданими, кібербезпекою, медичною та військовою підготовками, а також оборонно-промисловим співробітництвом.

Також документ зобов'яже Британію консультуватися з Україною у разі, якщо вона колись знову зазнає нападу з боку Росії, і надавати "швидку та постійну" допомогу для оборони.

З $3,19 млрд щонайменше 200 млн буде витрачено на закупівлю та виробництво розвідувальних, ударних та морських дронів.

"Це буде найбільше постачання дронів в Україну з будь-якої країни. Очікується, що більша частина вироблятиметься в Британії, а Міноборони працюватиме з міжнародними партнерами, щоб значно збільшити кількість дронів, що постачаються для оборони України", — сказано в повідомленні.

2 січня 2024 року газета The Times написала, що Велика Британія разом із країнами Євросоюзу розробляє механізм допомоги Україні на випадок, якщо на виборах у Сполучених Штатах Америки переможе Дональд Трамп.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попередив свого наступника Гранта Шаппса, що Лондон ризикує відстати у військовій підтримці України, адже міністри ще не оголосили бюджет військової допомоги на 2024-2025 роки.

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