Сунак едет в Киев. Подпишет "историческое соглашение" с Зеленским о гарантиях безопасности

Сунак объявит о новом пакете военной помощи Украине, а также подпишет с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Риши Сунак (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит Киев 12 января. Об этом сообщили на сайте британского правительства.

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Британцы заявляют, что Сунак объявит о новом пакете военной помощи Украине, а также увеличит поддержку в 2024 году до $3,19 млрд.

Отмечается, что британский премьер подпишет с президентом Владимиром Зеленским "историческое соглашение" о сотрудничестве в сфере безопасности.

В соглашении будет формализована поддержка со стороны Лондона, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

Также документ обяжет Британию консультироваться с Украиной в случае, если она когда-либо снова подвергнется нападению со стороны России, и предоставлять "быструю и постоянную" помощь для обороны.

Из $3,19 млрд по меньшей мере 200 млн будут потрачены на закупку и производство разведывательных, ударных и морских дронов.

"Это будет крупнейшая поставка дронов в Украину из какой-либо страны. Ожидается, что большая часть будет производиться в Британии, а Минобороны будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество дронов, поставляемых для обороны Украины", — сказано в сообщении.

2 января 2024 года газета The Times написала, что Великобритания вместе со странами Евросоюза разрабатывает механизм помощи Украине на случай, если на выборах в Соединенных Штатах Америки победит Дональд Трамп.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил своего преемника Гранта Шаппса, что Лондон рискует отстать в военной поддержке Украины, ведь министры еще не объявили бюджет военной помощи на 2024-2025 годы.

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