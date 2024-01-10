Глава МИД Британии: Готовы поддерживать Украину годами — это не предмет споров как в США

Кэмерон заявил, что война России против Украины — это вызов для целого поколения, а поэтому партнеры Киева должны усилить производство вооружений

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/NEIL HALL)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна готова поддерживать Украину годами, а союзникам стоит сохранять единство в помощи. Об этом он сообщил во время дебатов в Палате громад, которые транслировал канал Sky News.

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По его словам, Британия готова помогать Украине в 2024, 2025 и 2026 годах, так как это является вызовом для целого поколения.

"Я не хочу вдаваться в цифры по снарядам, но составьте ВВП стран коалиции, и мы опережаем Россию 25 к 1, поэтому для нас не должно быть невозможным встать на достаточную индустриальную основу", — сказал дипломат.

Он отметил, что война Израиля против ХАМАС отвлекает внимание от Украины.

Кэмерон заявил, что задача Лондона — сделать все возможное, чтобы вопрос Украины оставался в фокусе внимания международного сообщества.

"Чтобы партнерство и коалиция стран, поддерживающих Украину, были сильными, едиными и целенаправленными, насколько это возможно. В отличие от США и некоторых других стран, это не предмет споров в британской политике", — резюмировал глава ведомства.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительной помощи Украине.

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