Столтенберг: НАТО не планирует отправлять свои войска в Украину

Генсек НАТО заявил, что Альянс и так оказывает Украине "беспрецедентную поддержку"

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять своих военных в Украину. Его цитирует Associated Press.

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По его словам, союзники из НАТО оказывают Украине "беспрецедентную поддержку уже длительное время".

"Мы делаем это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов размещения войск НАТО на территории Украины", – подчеркнул Столтенберг.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Эмманюэль Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные заявления представителей стран-союзников по этому поводу.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания президента страны Эмманюэля Макрона о возможном отправке войск НАТО в Украину в будущем.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна не рассматривает возможность отправки войск в Украину.

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