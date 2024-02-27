Столтенберг: НАТО не планирует отправлять свои войска в Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять своих военных в Украину. Его цитирует Associated Press.
По его словам, союзники из НАТО оказывают Украине "беспрецедентную поддержку уже длительное время".
"Мы делаем это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов размещения войск НАТО на территории Украины", – подчеркнул Столтенберг.
На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Эмманюэль Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные заявления представителей стран-союзников по этому поводу.
- Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания президента страны Эмманюэля Макрона о возможном отправке войск НАТО в Украину в будущем.
- Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна не рассматривает возможность отправки войск в Украину.
Читайте также: Премьер Дании: Наивная Европа должна тратить больше средств на сдерживание агрессивной России