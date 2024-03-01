Шольц заявил, что не отправит ни одного солдата в Украину. Сказал, Европа усиливает помощь

Шольц заявил, что не хочет, чтобы война в Украине переросла в конфликт между Россией и НАТО

Олаф Шольц (Фото: EPA/Sean Gallup)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отправит ни одного немецкого солдата в Украину, однако заверил, что Европа усиливает помощь Киеву. Об этом он сообщил в своем подкасте Kanzler Kompakt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, НАТО не будет стороной войны России против Украины и все союзники по Альянсу соглашаются с этим.

Он отметил, что Германия и другие страны Европы дискутируют о дальнейших действиях при продолжении агрессии Москвы, а также усиливают поддержку Украины.

Шольц заявил, что Силам обороны нужно больше боеприпасов и вооружений, в частности, систем противовоздушной обороны.

"Я лично провожу консультации с партнерами. Многие это поняли, и сейчас мы вместе продолжаем и усиливаем поддержку Украины", — сказал канцлер.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.

Спикер премьера Британии Риши Сунака заявил, что его страна не отправит войска в Украину. Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".

Читайте также: Глава МИД Франции: Французы не будут умирать за Украину, но для победы ничего не исключено