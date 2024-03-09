Політолог Фрідман: Україні дали Storm Shadow і Scalp – Taurus кращі, щоб знищити Кримський міст

Військовий аналітик вважає, що німецькі Taurus потужніші й кращі для України за схожі ракети Storm Shadow і Scalp

Кримський міст (Фото: EPA)

У Німеччині досі пам'ятають десятиліття хороших економічних відносин із Росією до 2022 року, тому наразі тривають гострі дебати щодо надання Україні ракет великої дальності Taurus. Ці ракети краще за будь-які інші підходять для України для знищення Кримського мосту. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив дослідник війни сер Лоуренс Фрідман.

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Фрідман наголосив, що для керівних соціал-демократів опір щодо надання Україні Taurus обумовлений психологічно та історично. Він зазначив, що там досі пам’ятають десятиліття хороших відносин із Росією, економічної взаємозалежності, яка зростала аж до 2022-го.

Військовий аналітик наголосив, що після 2022-го німці пройшли довгий шлях, щоб вивести себе з тієї парадигми й стати другими після США за об’ємами допомоги.

"Але й досі є інерція. Для мене нелогічним виглядає їхній аргумент – боятися давати Taurus після того, як Велика Британія і Франція вже дали схожі ракети Storm Shadow і Scalp. Хоча німецькі – потужніші й кращі для України, щоб знищити Кримський міст", – акцентував Фрідман.

Він додав, що німці чекають передання американцями ATACMS, щоб взяти приклад, як із танками. Однак адміністрація американського президента Джо Байдена наразі не йде на це.

ДОВІДКА. Усі три типи ракет запускають із винищувачів. Кожна має радіус дії близько 500 км. Однак у Storm Shadow/SCALP затримка між ударом і детонацією встановлена вручну, що ускладнює знищення таких цілей, як мости, – боєголовка вибухає біля тонкого дорожнього полотна.



Натомість німецька Taurus уміє розпізнавати шари матеріалу, що дозволяє підривати багатошарові чи приховані цілі. Тож вона може пройти дорожнє полотно і підірвати колони. Усі три типи ракет запускають із винищувачів. Кожна має радіус дії близько 500 км. Однак у Storm Shadow/SCALP затримка між ударом і детонацією встановлена вручну, що ускладнює знищення таких цілей, як мости, – боєголовка вибухає біля тонкого дорожнього полотна.Натомість німецька Taurus уміє розпізнавати шари матеріалу, що дозволяє підривати багатошарові чи приховані цілі. Тож вона може пройти дорожнє полотно і підірвати колони.

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У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

2 березня російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною далекобійних крилатих ракет Taurus. Крім того, деякі офіцери розмірковували, чи можуть ці ракети уразити Керченський міст.

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