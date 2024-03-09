Политолог: Украине дали Storm Shadow и Scalp – Taurus лучшие, чтобы снести Крымский мост

Военный аналитик считает, что немецкие Taurus мощнее и лучше для Украины, чем подобные ракеты Storm Shadow и Scalp

Крымский мост (Фото: EPA)

В Германии до сих пор помнят десятилетия хороших экономических отношений с Россией до 2022 года, поэтому продолжаются острые прения относительно предоставления Украине ракет большой дальности Taurus. Эти ракеты большой дальности лучше любых других подходят для Украины для уничтожения Крымского моста. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал исследователь войны сэр Лоуренс Фридман.

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Фридман отметил, что для руководящих социал-демократов сопротивление по предоставлению Украине Taurus обусловлено психологически и исторически. Он отметил, что там до сих пор помнят десятилетия хороших отношений с Россией, экономической взаимозависимости, которая росла вплоть до 2022-го.

Военный аналитик отметил, что после 2022-го немцы прошли долгий путь, чтобы вывести себя из той парадигмы и стать вторыми после США по объемам помощи.

"Но до сих пор есть инерция. Для меня нелогичным выглядит их аргумент – бояться давать Taurus после того, как Великобритания и Франция уже дали похожие ракеты Storm Shadow и Scalp. Хотя немецкие – мощнее и лучше для Украины, чтобы уничтожить Крымский мост", – акцентировал Фридман.

Он добавил, что немцы ждут передачи американцами ATACMS, чтобы взять пример, как с танками. Однако администрация американского президента Джо Байдена пока не идет на это.

СПРАВКА. Все три типа ракет запускают с истребителей. Каждая имеет радиус действия около 500 км. Однако у Storm Shadow/SCALP задержка между ударом и детонацией установлена вручную, что затрудняет уничтожение таких целей, как мосты, – боеголовка взрывается возле тонкого дорожного полотна.



Зато немецкая Taurus умеет распознавать слои материала, что позволяет взрывать многослойные или скрытые цели. Поэтому она может пройти дорожное полотно и взорвать колонны. Все три типа ракет запускают с истребителей. Каждая имеет радиус действия около 500 км. Однако у Storm Shadow/SCALP задержка между ударом и детонацией установлена вручную, что затрудняет уничтожение таких целей, как мосты, – боеголовка взрывается возле тонкого дорожного полотна.Зато немецкая Taurus умеет распознавать слои материала, что позволяет взрывать многослойные или скрытые цели. Поэтому она может пройти дорожное полотно и взорвать колонны.

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В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском вовлечения Германии к войне".

2 марта российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры Военно-воздушных сил Германии обсуждали возможности использования Украиной дальнобойных крылатых ракет Taurus. Кроме того, некоторые офицеры размышляли, могут ли эти ракеты поразить Керченский мост.

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