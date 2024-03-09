Taurus в обмен на Storm Shadow: Великобритания предложила Германии альтернативу

В Великобритании готовы помочь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии поддержку для обеспечения возможной поставки крылатых ракет Taurus в Украину: ФРГ Британии Taurus, а Британии Украине – дополнительные Storm Shadow. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.

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Отвечая на вопрос, будет ли его страна готова решить проблемы с поставками Taurus, Кэмерон отметил, что возможен "кольцевой обмен", в котором Германия передаст Британии крылатые ракеты Taurus, а Лондон, в свою очередь, передаст Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Но он "не будет раскрывать никаких деталей и расскажет нашим оппонентам о том, что планируется".

"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому вопросу, как и по всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", – сказал Кэмерон.

Глава британского МИД также отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.

"Абсолютно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не способствует эскалации", – заявил он, добавив, что Британия доверяет заверениям Украины.

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В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

2 марта российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры Военно-воздушных сил Германии обсуждали возможности использования Украиной дальнобойных крылатых ракет Taurus. Кроме того, некоторые офицеры размышляли, могут ли эти ракеты поразить Керченский мост.

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