У направленнях на ВЛК у Резерв+ з'явилася дата прибуття на медогляд

Резерв+ (Фото: .facebook.com/katheryn.chernohorenko)

В електронних направленнях на військово-лікарську комісію у застосунку "Резерв+" з'явилася дата прибуття на медогляд. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона уточнила, що оновлення стосується лише нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку.

"Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів і довжелезних черг. Тобто ви можете одразу вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни", – пояснила заступниця міністра.

Також електронні направлення у Резерв+ стали доступні всім військовозобов’язаним: і тим, хто хоче сам пройти ВЛК, і тим, хто вже отримав паперову повістку на медогляд. Для цього достатньо оформити запит у застосунку.

"Час – один із найцінніших людських ресурсів, і я рада, що завдяки Резерв+ ми допомагаємо нашим громадянам вивільнити його для важливіших справ", – резюмувала Черногоренко.