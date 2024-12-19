Скандал з бронюваннями. Якщо воно робилося не через Дію, то роботодавець має сам повідомляти ТЦК

Якщо ж такого повідомлення не надають, то у ТЦК немає підстав для внесення даних про бронювання до реєстру, пояснили Сухопутні війська

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Якщо бронювання працівників зроблене не через державний портал "Дія", то роботодавцю потрібно самому подати такі дані до територіального центру комплектування. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, до структури яких входять і військкомати.

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Загалом, згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", державні органи та інституції місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані оформити відстрочку від призову для військовозобов'язаних у відповідному ТЦК.

Порядок такого бронювання затверджено постановою Кабінету міністрів.

Згідно з документом, після того, як список людей на бронювання формується та підписується на порталі "Дія", військовозобов'язаних автоматично переводять на спеціальний облік на строк дії відстрочки у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів ("Оберіг").

Але у ЗСУ наголошують: бронювання, які були оформлені не через Дію, не з'являються у цьому Єдиному держреєстрі автоматично.

Якщо таких даних про співробітника немає у цьому реєстрі, то роботодавцю необхідно подати повідомлення про його бронювання до ТЦК, в якому той перебуває на обліку, зауважують у військах.

Коли ж такого повідомлення не надають – то й у ТЦК немає підстав для внесення даних про бронювання у Єдиний держреєстр, пояснюють у повідомленні.

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Напередодні, нардеп від Слуги народу та член комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко повідомив, що до нього "надходить багато звернень як від громадян так і від організацій щодо протиправних дій ТЦК".

Він заявив, що під час таких подій співробітники військкоматів примусово мобілізовували працівників, котрі мали при собі документи, що підтверджують бронювання.

"Аргументація завжди подібна – дані відсутні в системі "Оберіг", а паперові документи не визнаються", – розповів народний обранець.

Зокрема, він навів три приклади таких інцидентів на Закарпатті, у Харківській та Одеській областях.