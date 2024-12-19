Скандал с бронированием. Если сделано не в Дие, то работодатель должен сам сообщать ТЦК

Если же такое сообщение не предоставляют, то у ТЦК нет оснований для внесения данных о бронировании в реестр, пояснили Сухопутные войска

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Если бронирование работников сделано не через государственный портал "Дия", то работодателю нужно самому подать такие данные в территориальный центр комплектования. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, в структуру которых входят и военкоматы.

В целом, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", государственные органы и учреждения местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны оформить отсрочку от призыва для военнообязанных в соответствующем ТЦК.

Порядок такого бронирования утвержден постановлением Кабинета министров.

Согласно документу, после того, как список людей на бронирование формируется и подписывается на портале "Дия", военнообязанных автоматически переводят на специальный учет на срок действия отсрочки в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберег").

Но в ВСУ отмечают: бронирование, оформленные не через Дию, не появляются в этом Едином госреестре автоматически.

Если таких данных о сотруднике нет в этом реестре, то работодателю необходимо предоставить сообщение о его бронировании в ТЦК, в котором он состоит на учете, акцентируют в войсках.

Когда такое сообщение не предоставляют – то и у ТЦК нет оснований для внесения данных о бронировании в Единый госреестр, поясняют в сообщении.

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Накануне нардеп от Слуги народа и член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко сообщил, что к нему "поступает много обращений как от граждан, так и от организаций насчет противоправных действий ТЦК".

Он заявил, что во время таких событий сотрудники военкоматов принудительно мобилизовывали работников, имевших при себе документы, подтверждающие бронирование.

"Аргументация всегда подобна – данные отсутствуют в системе "Оберег", а бумажные документы не признаются", – рассказал народный избранник.

В частности, он привел три примера таких инцидентов на Закарпатье, в Харьковской и Одесской областях.