Скандал с бронированием. Если сделано не в Дие, то работодатель должен сам сообщать ТЦК
Если бронирование работников сделано не через государственный портал "Дия", то работодателю нужно самому подать такие данные в территориальный центр комплектования. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, в структуру которых входят и военкоматы.
В целом, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", государственные органы и учреждения местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны оформить отсрочку от призыва для военнообязанных в соответствующем ТЦК.
Порядок такого бронирования утвержден постановлением Кабинета министров.
Согласно документу, после того, как список людей на бронирование формируется и подписывается на портале "Дия", военнообязанных автоматически переводят на специальный учет на срок действия отсрочки в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберег").
Но в ВСУ отмечают: бронирование, оформленные не через Дию, не появляются в этом Едином госреестре автоматически.
Если таких данных о сотруднике нет в этом реестре, то работодателю необходимо предоставить сообщение о его бронировании в ТЦК, в котором он состоит на учете, акцентируют в войсках.
Когда такое сообщение не предоставляют – то и у ТЦК нет оснований для внесения данных о бронировании в Единый госреестр, поясняют в сообщении.
Накануне нардеп от Слуги народа и член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко сообщил, что к нему "поступает много обращений как от граждан, так и от организаций насчет противоправных действий ТЦК".
Он заявил, что во время таких событий сотрудники военкоматов принудительно мобилизовывали работников, имевших при себе документы, подтверждающие бронирование.
"Аргументация всегда подобна – данные отсутствуют в системе "Оберег", а бумажные документы не признаются", – рассказал народный избранник.
В частности, он привел три примера таких инцидентов на Закарпатье, в Харьковской и Одесской областях.
Процесс бронирования приостановился в октябре на время проверки предыдущих решений, согласно которым предприятия и учреждения признаны критически важными. После проверки 5% предприятий утратили свой статус. Теперь он возобновляется – по новым правилам.
С 1 декабря введены новые правила бронирования военнообязанных работников – все процессы переводятся в электронный формат через Дию.
- 3 декабря Министерство экономики возобновило предоставление статуса критически важных предприятий для бронирования работников. Предприятия, прошедшие обновление, получили право бронировать работников на срок до 12 месяцев.