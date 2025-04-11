"Я простой парень из Чернигова". Насиров впервые прокомментировал скандал с мобилизацией

Бывший глава ГФС и фигурант коррупционных дел жалуется, что больше не солдат и прослужил "аж" три дня

Роман Насиров (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, фигурант двух коррупционных дел, прокомментировал скандал вокруг своей неудачной попытки мобилизоваться. Он уверяет, что действительно хотел присоединиться к войску, а обвинения в двух уголовных производствах считает "безосновательными".

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Уважаемое сообщество. Обращается к вам солдат Роман Насиров. Вернее, военнослужащим Вооруженных Сил я был, как я уже понимаю, до вчерашнего дня, пока об этом кто-то не узнал и им это почему-то не понравилось, и по состоянию на сейчас (через три дня службы, о чем я узнал из соцсетей) приказ о моей мобилизации отменен", – написал он.

Насиров отметил, что ему посвятили много внимания в медиа за последние дни, однако он – "простой парень из Чернигова, из обычной семьи".

Читайте также Сапер Насиров. Как скандал с мобилизацией повлияет на дело о самой большой взятке в истории

Насиров заверил, что изъявил желание и готовность служить и быть полезным, а раньше "при определенных обстоятельствах" сделать этого не мог. Он также посоветовал "всем, кто не служил, сделать то же самое".

Бывший глава ГФС утверждает, что по собственному желанию шел служить солдатом-сапером в "обычную воинскую часть", выполняющую задачи на фронте на востоке и в Киеве.

СПРАВКА Насирова должны были зачислить в в/ч А0139 (Киев), в которой дислоцируется 101 отдельная бригада охраны Генштаба – соединение считается элитным и подчиняется непосредственно главкому ВСУ и начальнику ГШ.



Бригада участвовала в российско-украинской войне с 2014 года, а во время полномасштабного вторжения РФ была привлечена к обороне Киева, впоследствии – к боям на востоке. Насирова должны были зачислить в в/ч А0139 (Киев), в которой дислоцируется 101 отдельная бригада охраны Генштаба – соединение считается элитным и подчиняется непосредственно главкому ВСУ и начальнику ГШ.Бригада участвовала в российско-украинской войне с 2014 года, а во время полномасштабного вторжения РФ была привлечена к обороне Киева, впоследствии – к боям на востоке.

"Формально, я мог и не идти на военную службу. Во-первых, я отец трех несовершеннолетних детей, во-вторых, к сожалению, у меня есть целая пригоршня медицинских проблем, и, к сожалению, перенесенная онкология – но это точно не для сострадания или сочувствия", – написал он.

Однако, по словам Насирова, за последнее время в его сознании "произошла переоценка ценностей", поэтому он решил пойти служить, "надел, как говорится, солдатские погоны и занял должность сапера".

Экс-глава ГФС отметил, что успел прослужить три дня, пока не узнал об отмене приказа (однако адвокат практики Безопасности бизнеса в компании Juscutum Александр Чернуха в комментарии LIGA.net сказал, что если Насирова уже мобилизовали, то полностью уволить его со службы можно будет только если будет обвинительный приговор суда. – Ред.).

"Не я первый это констатирую, что имеем дело со странным прецедентом: в стране есть тысячи мобилизованных граждан с тяжелыми проблемами, обстоятельствами и диагнозами, но приказы об их мобилизации не отменяют, потому что – "нельзя". А вот по мне почему-то – можно, и все потому, что этот кто-то почему-то хотел и на кого-то надавил", – убежден Насиров.

Открытые против него производства он считает "политически мотивированными", совершения преступлений не признает и убежден, что "кто-то пытается сделать так", чтобы он был признан виновным.