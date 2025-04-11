"Я простой парень из Чернигова". Насиров впервые прокомментировал скандал с мобилизацией
Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, фигурант двух коррупционных дел, прокомментировал скандал вокруг своей неудачной попытки мобилизоваться. Он уверяет, что действительно хотел присоединиться к войску, а обвинения в двух уголовных производствах считает "безосновательными".
"Уважаемое сообщество. Обращается к вам солдат Роман Насиров. Вернее, военнослужащим Вооруженных Сил я был, как я уже понимаю, до вчерашнего дня, пока об этом кто-то не узнал и им это почему-то не понравилось, и по состоянию на сейчас (через три дня службы, о чем я узнал из соцсетей) приказ о моей мобилизации отменен", – написал он.
Насиров отметил, что ему посвятили много внимания в медиа за последние дни, однако он – "простой парень из Чернигова, из обычной семьи".
Насиров заверил, что изъявил желание и готовность служить и быть полезным, а раньше "при определенных обстоятельствах" сделать этого не мог. Он также посоветовал "всем, кто не служил, сделать то же самое".
Бывший глава ГФС утверждает, что по собственному желанию шел служить солдатом-сапером в "обычную воинскую часть", выполняющую задачи на фронте на востоке и в Киеве.
Бригада участвовала в российско-украинской войне с 2014 года, а во время полномасштабного вторжения РФ была привлечена к обороне Киева, впоследствии – к боям на востоке.
"Формально, я мог и не идти на военную службу. Во-первых, я отец трех несовершеннолетних детей, во-вторых, к сожалению, у меня есть целая пригоршня медицинских проблем, и, к сожалению, перенесенная онкология – но это точно не для сострадания или сочувствия", – написал он.
Однако, по словам Насирова, за последнее время в его сознании "произошла переоценка ценностей", поэтому он решил пойти служить, "надел, как говорится, солдатские погоны и занял должность сапера".
Экс-глава ГФС отметил, что успел прослужить три дня, пока не узнал об отмене приказа (однако адвокат практики Безопасности бизнеса в компании Juscutum Александр Чернуха в комментарии LIGA.net сказал, что если Насирова уже мобилизовали, то полностью уволить его со службы можно будет только если будет обвинительный приговор суда. – Ред.).
"Не я первый это констатирую, что имеем дело со странным прецедентом: в стране есть тысячи мобилизованных граждан с тяжелыми проблемами, обстоятельствами и диагнозами, но приказы об их мобилизации не отменяют, потому что – "нельзя". А вот по мне почему-то – можно, и все потому, что этот кто-то почему-то хотел и на кого-то надавил", – убежден Насиров.
Открытые против него производства он считает "политически мотивированными", совершения преступлений не признает и убежден, что "кто-то пытается сделать так", чтобы он был признан виновным.
- Насирова обвиняют в том, что в 2015-2016 годах, будучи главой ГФС и действуя в пользу депутата Рады восьмого созыва Александра Онищенко, он принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга нескольких предприятий.
- Также Насиров обвиняется в деле о самой большой взятке в истории. По утверждению НАБУ, экс-глава ГФС получил более 722 млн грн неправомерной выгоды в валюте при содействии в возмещении 3,2 млрд грн НДС для агрохолдинга (коррупционный тариф составил 20% суммы возврата).
- 9 апреля 2025 года у медиа появилась информация о мобилизации Насирова. Основанием для зачисления в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года.
- Уже 10 апреля после резонанса приказ был признан противоправным, командир в/ч отменил его, а Сырский приказал начать служебное расследование.
- В тот же день ВАКС продлил Насирову меру пресечения в виде подписки о невыезде – по делу о взятке.