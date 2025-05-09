За колишнього голову фіскальної служби Насірова внесли заставу – Суспільне

Поки не відомо, хто вніс 40 млн грн застави за експосадовця

Роман Насіров (Ілюстративне фото: Depositphotos)

За колишнього керівника Державної фіскальної служби внесли заставу, повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис Суспільному. Джерела медіа у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Романа Насірова.

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Наразі не відомо, хто саме вніс кошти за колишнього начальника ДФС.

Напередодні, 24 квітня, ВАКС взяв Насірова під варту, збільшивши розмір застави з 27 до 40 млн грн.

Ексчиновника звинувачують у тому, що у 2015-2016 роках, під час перебування на посаді, він ухвалив низку незаконних рішень про розстрочку податкового боргу кількох підприємств на користь депутата-утікача Олександра Онищенка.

Окрім цього Насіров є обвинуваченим у справі про найбільший хабар в історії – понад 722 млн грн у валюті за сприяння у відшкодуванні 3,2 млрд грн податку на додану вартість для агрохолдингу.