За колишнього голову фіскальної служби Насірова внесли заставу – Суспільне
За колишнього керівника Державної фіскальної служби внесли заставу, повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис Суспільному. Джерела медіа у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Романа Насірова.
Наразі не відомо, хто саме вніс кошти за колишнього начальника ДФС.
Напередодні, 24 квітня, ВАКС взяв Насірова під варту, збільшивши розмір застави з 27 до 40 млн грн.
Ексчиновника звинувачують у тому, що у 2015-2016 роках, під час перебування на посаді, він ухвалив низку незаконних рішень про розстрочку податкового боргу кількох підприємств на користь депутата-утікача Олександра Онищенка.
Окрім цього Насіров є обвинуваченим у справі про найбільший хабар в історії – понад 722 млн грн у валюті за сприяння у відшкодуванні 3,2 млрд грн податку на додану вартість для агрохолдингу.
- 9 квітня 2025 року у медіа з'явилася інформація про мобілізацію Насірова. Однак вже 10 квітня відповідний наказ було визнано протиправним, командир військової частини скасував його, а головком Сирський наказав розпочати службове розслідування.
- Того самого дня ВАКС продовжив Насірову запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд – у справі про хабар.
- Натомість Насіров стверджував, що він "простий хлопець з Чернігова" і що "хтось" нібито хотів, щоб наказ про його мобілізацію скасували.
- 17 квітня САП звинуватила Насірова у спробі уникнути вироку шляхом мобілізації.