За бывшего главу фискальной службы Насирова внесли залог – Суспільне

Пока не известно, кто внес 40 млн грн залога за экс-чиновника

Роман Насиров (Иллюстративное фото: Depositphotos)

За бывшего руководителя Государственной фискальной службы внесли залог, сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис Суспільному. Источники медиа в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Романе Насирове.

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Пока не известно, кто именно внес средства за бывшего начальника ГФС.

Накануне, 24 апреля, ВАКС взял Насирова под стражу, увеличив размер залога с 27 до 40 млн грн.

Экс-чиновник обвиняется в том, что в 2015-2016 годах, во время пребывания на должности, он принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга нескольких предприятий в пользу беглого депутата Александра Онищенко.

Помимо этого Насиров обвиняется по делу о крупнейшей взятке в истории – более 722 млн грн в валюте за содействие в возмещении 3,2 млрд грн налога на добавленную стоимость для агрохолдинга.