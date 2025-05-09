За бывшего главу фискальной службы Насирова внесли залог – Суспільне
За бывшего руководителя Государственной фискальной службы внесли залог, сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис Суспільному. Источники медиа в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Романе Насирове.
Пока не известно, кто именно внес средства за бывшего начальника ГФС.
Накануне, 24 апреля, ВАКС взял Насирова под стражу, увеличив размер залога с 27 до 40 млн грн.
Экс-чиновник обвиняется в том, что в 2015-2016 годах, во время пребывания на должности, он принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга нескольких предприятий в пользу беглого депутата Александра Онищенко.
Помимо этого Насиров обвиняется по делу о крупнейшей взятке в истории – более 722 млн грн в валюте за содействие в возмещении 3,2 млрд грн налога на добавленную стоимость для агрохолдинга.
- 9 апреля 2025 года в медиа появилась информация о мобилизации Насирова. Однако уже 10 апреля соответсвующий приказ был признан противоправным, командир воинской части отменил его, а главком Сырский приказал начать служебное расследование.
- В тот же день ВАКС продлил Насирову меру пресечения в виде подписки о невыезде – по делу о взятках.
- Насиров же утверждал, что он "простой парень из Чернигова" и что "кто-то" якобы хотел, чтобы приказ о его мобилизации отменили.
- 17 апреля САП обвинила Насирова в попытке избежать приговора путем мобилизации.