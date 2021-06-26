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В США мужчина выпрыгнул из самолета, когда тот уже готовился взлететь

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2021, 20:46
В США мужчина выпрыгнул из самолета, когда тот уже готовился взлететь - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

В международном аэропорту Лос-Анджелеса пассажир рейса United Express, который выруливал на взлетную полосу, выпрыгнул из самолета после ссоры с другим пассажиром. Об этом сообщает CNN.

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Сообщается, что мужчина открыл дверь самолета, активировав аварийный затвор, и выпрыгнул на рулежную дорожку.

Представитель Федерального управления гражданской авиации сообщил, что перед тем, как пассажир покинул салон, там произошла драка.

По словам официальных лиц, другие пассажиры не пострадали.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в местную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Власти расследуют инцидент, чтобы установить его мотивы.

По словам экипажа лайнера, которые приводит BBC, персонал видел, как пассажир встал со своего места, когда самолет рулил к взлетно-посадочной полосе. Члены команды сказали, что он стучал в дверь кабины пилотов перед тем, как выйти из самолета.

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Вадим Ребрина
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авиация пассажирские перевозки Лос-Анджелес United Express
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