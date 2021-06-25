Крупнейший в мире транспортный самолет "Мрiя" сдул потоками воздуха из двигателей забор со споттерами у британской авиабазы Брайз-Нортон: там снимали взлет Ан-225. Видео выложил YouTube-канал Aviation Highlights и некоторые другие.

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Единственный в своем роде украинский самолет, который несколько дней назад вернулся к обслуживанию коммерческих рейсов после ремонта, побывал в Кабуле, затем перелетел в Карачи и увез оттуда в Англию три вертолета британских ВВС Aérospatiale SA 330 Puma.

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Среди диалогов споттеров, которые комментировали падение забора, прозвучало "надо отправить русским счет за это".

Под роликом в YouTube пользователи пристыдили споттера за то, что он не знает, что это украинский самолет с украинским экипажем. "Русским можете отправлять какие угодно счета, но не этот", – добавили в YouTube.

СПРАВКА. Ан-225 "Мрiя" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 т), созданный КБ Антонова в конце 1980-х. Причина постройки – нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". Предполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет – в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.



Экипаж – 6 человек, размах крыла – 88 м, длина – 84 м, высота – 18 м, пустой вес – 250 т, при полной загрузке – 640 т, скорость – 850 км/ч, полет – 15 400 км, с грузом 200 т – 4000 км, потолок – 12 км.

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Видео: Dafydd Phillips, Aviation Highlights, Davy, Mraviationguy

Евгений Пилипенко

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