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Гигантский Ан-225 снова в деле: Мрія ушла в первый коммерческий полет после ремонта: видео видео

23.06.2021, 14:08
Скриншот из видеозаписи
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Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрiя" вернулся к обслуживанию коммерческих рейсов. Об этом сообщили в Укроборонпроме.

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Легендарный самолет, который существует в единственном экземпляре, 23 июня отправился в первый коммерческий рейс после планового техобслуживания, которое длилось 10 месяцев.

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Подробности о рейсе не разглашаются.

СПРАВКА. Ан-225 "Мрiя" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 т), созданный КБ Антонова в конце 1980-х. Причина постройки – нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". Предполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет – в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.

Экипаж – 6 человек, размах крыла – 88 м, длина – 84 м, высота – 18 м, пустой вес – 250 т, при полной загрузке – 640 т, скорость – 850 км/ч, полет – 15 400 км, с грузом 200 т – 4000 км, потолок – 12 км.

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Евгений Пилипенко
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самолет антонов авиация мрія Мрия ан-225
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