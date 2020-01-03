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Взрыв в сельском клубе. Восемь детей получили ожоги: фото

Взрыв в сельском клубе. Восемь детей получили ожоги: фото - Фото
Сгоревший клуб в селе Угринов (Фото: ГСЧС)
03.01.2020, 22:11

Инцидент произошел в Тернопольской области

Сегодня, 3 января, вечером в селе Угринов Пидгаецкого района в клубе прогремел взрыв и возник пожар. В результате пострадали восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Отмечается, что дети в возрасте от 12 до 17 лет репетировали в клубе выступление рождественского вертепа. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольский областной детской клинической больницы.

В полиции сообщают, что поскольку площадь возгорания была небольшая, пожар удалось быстро локализовать и потушить. На месте инцидента работают взрывотехники и другие экстренные службы.

По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Накануне чрезвычайного происшествия газовики проводили газ в сельсовет, которая находится рядом с клубом.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации произошедшего.

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взрыв пожар тернопольская область
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