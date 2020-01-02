Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

15 человек погибли при пожарах в первые сутки 2020 года

15 человек погибли при пожарах в первые сутки 2020 года - Фото
31 декабря 12 человек погибли из-за пожаров, а четверо были травмированы (Фото: depositphotos.com)
02.01.2020, 10:39

Значительная часть людей погибла из-за неосторожного курения

15 человек погибли при пожарах в течение первых суток 2020 года. Об этом сообщает ГСЧС.

Еще семь украинцев 1 января получили травмы различной степени тяжести, ГСЧС зафиксировала 138 случаев пожаров в жилом секторе в 10 областях. В частности, в трех регионах пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления, а пятеро граждан в пяти областях погибли в результате неосторожности при курении.

Кроме того, 31 декабря 12 человек погибли из-за пожаров, а четверо были травмированы.

ГСЧС отмечает, что почти каждой пожар можно предотвратить, для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова пожарно-спасательной службы 101, эвакуацию детей, тушение пожара в начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар, в котором погибли 16 человек. Согласно заключению правительственной комиссии, основной причиной пожара стало возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа.

Читайте также: Пожар в одесском колледже, люди прыгали с этажей: хроника

Напишите нам
ГСЧС пожар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 