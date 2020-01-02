15 человек погибли при пожарах в первые сутки 2020 года

31 декабря 12 человек погибли из-за пожаров, а четверо были травмированы (Фото: depositphotos.com)

15 человек погибли при пожарах в течение первых суток 2020 года. Об этом сообщает ГСЧС.

Еще семь украинцев 1 января получили травмы различной степени тяжести, ГСЧС зафиксировала 138 случаев пожаров в жилом секторе в 10 областях. В частности, в трех регионах пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления, а пятеро граждан в пяти областях погибли в результате неосторожности при курении.

Кроме того, 31 декабря 12 человек погибли из-за пожаров, а четверо были травмированы.

ГСЧС отмечает, что почти каждой пожар можно предотвратить, для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова пожарно-спасательной службы 101, эвакуацию детей, тушение пожара в начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар, в котором погибли 16 человек. Согласно заключению правительственной комиссии , основной причиной пожара стало возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа.

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