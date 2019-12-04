Крупный пожар: в Одессе горит памятник архитектуры - фото, видео

В Одессе на ул. Троицкой, 26 горит памятник архитектуры - дом 1914 года постройки, в котором, в частности, размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар возник в 10:12 на третьем этаже, по состоянию на 11:20 ориентировочная площадь пожара 1000 кв. м, проводится эвакуация. Существует угроза обрушения конструкций и распространения огня.

Фото: Думская и Anna Pokas

По информации издания Думская по состоянию на 11:00, пострадали не менее 10 человек. Официально в пресс-службе горсовета на тот момент подтвердили госпитализацию двух пострадавших. В связи с происшествием мэрия отложила заседание исполкома. В помещениях колледжа еще оставались студенты. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа. В огне и кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги.

Здание известно как доходный дом Асвадурова, построено в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

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